Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ekim 2023 16:39
Emekli Memura Seyyanen Zam Konusu.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Emekli Memura müjdeden bahsetti. Sonuç ne olabilir acaba?

kral122
Daire Başkanı
07 Ekim 2023 16:50

Buyuk ihtimalle 4000 tl seyyanen zam


sam34
Memur
07 Ekim 2023 17:04
"Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." kabine toplantısını bekleyip görecegiz.

tantanakan
Aday Memur
07 Ekim 2023 17:05
Evet müjde dediği seyyanen merhaba zam var
kral122, 2 saat önce

Buyuk ihtimalle 4000 tl seyyanen zam


sükürcüdayi
Aday Memur
07 Ekim 2023 17:37

seyyanen 4000 lira bile vereceklerini sanmıyorum ama inşallah daha fazlasını verirler

Toplam 4 mesaj

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