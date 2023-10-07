Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ekim 2023 17:05
Ek ders

Arkadaşlar sözleşmeli personelin ek dersi yattı. Kadrolununki yatmadı. Bunun nedeni ne olabilir? Teşekkürler

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