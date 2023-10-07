il içi görevlendirme hakkında

1. Sorum- ikinci dönem için görevlendirme talebinde bulunabilmek için kendi branşımdan açık olan okulları mı araştırmam lazım? okulum başka bi ilçede, evim başka bi ilçede. ikametimin bulunduğu ilçede bu okula görevlendirme düşünüyorum. bu mümkün mü? 2. Sorum- Diyelim ikinci döneme görevlendirmem oldu. yaza il dışı tayine başvurmama engel teşkil eder mi?

1. Sorum- ikinci dönem için görevlendirme talebinde bulunabilmek için kendi branşımdan açık olan okulları mı araştırmam lazım? okulum başka bi ilçede, evim başka bi ilçede. ikametimin bulunduğu ilçede bu okula görevlendirme düşünüyorum. bu mümkün mü? 2. Sorum- Diyelim ikinci döneme görevlendirmem oldu. yaza il dışı tayine başvurmama engel teşkil eder mi?