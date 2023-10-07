Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ekim 2023 17:26
il içi görevlendirme hakkında
1. Sorum- ikinci dönem için görevlendirme talebinde bulunabilmek için kendi branşımdan açık olan okulları mı araştırmam lazım? okulum başka bi ilçede, evim başka bi ilçede. ikametimin bulunduğu ilçede bu okula görevlendirme düşünüyorum. bu mümkün mü? 2. Sorum- Diyelim ikinci döneme görevlendirmem oldu. yaza il dışı tayine başvurmama engel teşkil eder mi?

melcea
Genel Müdür
07 Ekim 2023 18:32

Ilceler arasi gorevlendirme icin saglam bir tanidik bulmaniz gerekebilir maalesef. Imkansiz degil. Iller arasi bile gorevlendirme oluyor ama... Sansinizi deneyin ama bana olasi gelmedi. Gorevlendirmelerin tayin ile alakasi olmaz.


muallime1990
Aday Memur
07 Ekim 2023 18:36
hocam bu il içi ya da ıl dışı için bi sebep belirtmek gerekiyor mu yani illa evli mi olmak gerekir? evlilier her şeyde olduğu gibi eşlerini bahane ediyorlar, bekar bi öğretmen de görevlendirmeye balvurabilir di mi(sağlık, güvenlik vs bi sebep belirtmeden)
melcea, 7 dk. önce

Ilceler arasi gorevlendirme icin saglam bir tanidik bulmaniz gerekebilir maalesef. Imkansiz degil. Iller arasi bile gorevlendirme oluyor ama... Sansinizi deneyin ama bana olasi gelmedi. Gorevlendirmelerin tayin ile alakasi olmaz.

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