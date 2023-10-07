KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ekim 2023 17:37
GSB grafik kadın 3. grup kimler hangi illere başvuru yapıyor?

Arkadaşlar GSB başvuru için yalnızca bir il hakkı vermiş. Bu da bizi zor bir tercihe itiyor. Burdan kimler hangi ile kaç puanla başvuracağını yazarsa en azından diğerlerinin hakkı ölmez, çoğu il bir kişi alıyor çünkü. Sözlü sınava gireceklere şimdiden başarılar dilerim.

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