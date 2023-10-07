Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


07 Ekim 2023 18:14
Osym sınavlarını hazırlamada yapay zekadan yardım almak?

Arkadaşlar habere göre böyle bir sistemi geliştirmeye başlamışlar. Sizce sınavlar çok daha zor mu olur?

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