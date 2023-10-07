Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2023 19:20
Askerlık kpss ve atanma

Arkadaslar merhaba akıl almam gerekıyor bıraz uzun yazacagım. Ben 2022kpssddn 82 alıp yanlıs tercih yaptım aılemın yanında olmak ıstıyordum. Baska bı sehıre atandım 4blıydım sonrasında eve donmek ıcın kadropı atanayım cezam bıtınce yeniden sınava gırer aılemın oldugu sehırı tercih ederim dedım. Sımdı kadrolı olarak calısıyorum ve askere gıtmeuı dusunuyorum uzun doneme basvuracagım en azından aradan cıksın para da bırıktıreyım dıyorum. Askerde az da olsa ders calısabılır mıyım bır de aılemın bulunduğu sehırdekı unı alım yapacak basvurmayı dusunuyorum askerden gelene kadar cezam bıtecek zaten sanırım bu sekılde oluyormus ne dıyorsunuz uzun donem aslerlol yapan var mı aranızda

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