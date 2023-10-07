4b den 4b ye geçiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Telefon oynuyor diye tutanakKoruma ve güvenlik4/B Sözleşmeli memur Rapor ucretiKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye GeçişSözleşmeli İKM'den Polisliğe geçiş4b den 4b ye başka bakanlığa müracaat hakkındaSözleşmeli Büro Personeli Eş Durumundan TayinKadrolu memurken aynı ünvan ile sözleşmeli memura geçiş28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık4/B Personel İzin Hk.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.