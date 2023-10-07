Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2023 19:40
4b den 4b ye geçiş
Üniversitede 4b li destek personeli(yhs) olarak çalışmaktayım.Adalet bakanlığının yapmış olduğu alımda Mübaşirliği(gih) kazandım.1 yıllık süreye tabi olmadan geçiş yapabilir miyim?

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