Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ekim 2023 19:48
GÜVENLİK SORUŞTURMASI

arkadaşlar merhabalar yaklaşık 2 sene önce bir kadınla kavgaya karıştım ve polis bana 3 ay uzaklaştırma kararı verdi kadın beni şikayet etti ama mahkeme kavuşturmaya yer yok diye tarafıma tebliğ gönderdi almış olduğum uzaklaştırma kararı güvenlik soruşturmasında bir problem yaratır mı ?

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