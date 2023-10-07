Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ekim 2023 19:58
Benzin-Mazot Düşüşte :)
Akaryakıt fiyatları düşüyor, kağıt uzerinde de enflasyon düşüyor ya... Peki daha da niye hiç bir şeyin fiyatı düşmüyor !!! Tam Olacak O Kadarlık durumlar....

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