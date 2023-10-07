Benzin-Mazot Düşüşte :)

Akaryakıt fiyatları düşüyor, kağıt uzerinde de enflasyon düşüyor ya... Peki daha da niye hiç bir şeyin fiyatı düşmüyor !!! Tam Olacak O Kadarlık durumlar....

Akaryakıt fiyatları düşüyor, kağıt uzerinde de enflasyon düşüyor ya... Peki daha da niye hiç bir şeyin fiyatı düşmüyor !!! Tam Olacak O Kadarlık durumlar....