KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ekim 2023 20:00
Lütfen yardım

Arkadaşlar ben kendi ilceme katıp olarak atandim SGK alım yapıyor işletme mezunuyum SGK mı daha iyi katiplik mi yardımcı olablrmisinz ikiside zor meslek biliyorum ama hangisi daha avantajli


Hllhllhll
Aday Memur
07 Ekim 2023 20:39

Tabiki her meslek zor ama hangi ilçede son bilmiyorum küçük ilcelerde katiplik yapmak tabiki rahat. SGK da isvyuku çok fazla zaten bu alımı da sözleşmeli olarak iş yüküne destek için yapiyorlar

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