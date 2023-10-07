Subay-Öğretmen

Ben 1,5 yıllık kadrolu öğretmenim eşim teğmen kıbrıs'a görevi çıktı. Kıbrıs görevi bitince türkiye'de bulunduğum ile tayin isteyebilir mi? Ya da ben Kıbrıs'a görevlendirme ile gidebilir miyim

Ben 1,5 yıllık kadrolu öğretmenim eşim teğmen kıbrıs'a görevi çıktı. Kıbrıs görevi bitince türkiye'de bulunduğum ile tayin isteyebilir mi? Ya da ben Kıbrıs'a görevlendirme ile gidebilir miyim