Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ekim 2023 20:07
Subay-Öğretmen
Ben 1,5 yıllık kadrolu öğretmenim eşim teğmen kıbrıs'a görevi çıktı. Kıbrıs görevi bitince türkiye'de bulunduğum ile tayin isteyebilir mi? Ya da ben Kıbrıs'a görevlendirme ile gidebilir miyim

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