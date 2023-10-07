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Editörler : **sude**


07 Ekim 2023 20:08
Ankara'ya atanmış bahtsız subay
Ankara'ya yeni atandım tanıdığım kimse yok ve arkadasda edinemedim varmı beni arkadaş ortamına alicak memur arkadaslar

JW Argo İzmir 3310
Şef
07 Ekim 2023 20:11
Subaymisiniz?

kargacastle
Aday Memur
07 Ekim 2023 20:12
evet
JW Argo İzmir 3310, 48 dk. önce
Subaymisiniz?

JW Argo İzmir 3310
Şef
07 Ekim 2023 20:21
Tamam
kargacastle, 47 dk. önce
evet
Toplam 3 mesaj

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