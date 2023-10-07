Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2023 20:51
Sözleşmeli Zabıt Katipliği hk.

Merhaba, Sözleşmeli Zabıt katipliği için asil listeden evraklarımı adliyeye teslim ettim.

Önümüzde nasıl bir süreç var? Sözleşmeli olmanın dezavantajı nedir? Maaş ne kadar fark ediyor? Yol göstermesi açısında genel olarak meslek ile alakalı da fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim

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