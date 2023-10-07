Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ekim 2023 21:11
Anadolu Üni ingilizce sertifika
Başvurdum boş zamanımı doldurmak için. Bu sertifikanın ne faydası olur bana? Bunlar mebbise işletiliyor mu

Çok Yazılan Konular

Fikri olan, yol gösterebilir mi ? İyi bir Kiracı seçmenin yolları ?Bence Rotasyon HazırlığıHaysiyetli Ev sahibi bulmanın zorluğuÖğretmen Yetersizliği ve Çözüm ÖnerileriUzmanlık hani 5 yıla düşüyordu ?Destek egitim Bir Sınıfta Kaç Tane Kaynaştırma Öğrencisi Bulunabilir.Neyi bekliyoruz hocam ?Rotasyona hazırlıklı mıyız

Sözlük

bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 2 uçan kelebeği kovalayan sevimli yavru kedi 1 atlantis 1 efrasiyab 1 güne bir söz bırak 4 bayağı 1 Maşallah 1 işgal 1 keşkek 2 merhem 1

Son Haberler

Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a veda: Erken ayrıldığım için özür dilerimİsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybettiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarıAK Parti'de yeni MYK belli olduIğdır'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 10 yaralı

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.