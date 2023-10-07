Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Ekim 2023 21:20
Elektrik elektronik mühendisliği

Arkadaşlar merhabalar sorum şu şekilde iki yıllık elektronik mezunuyum elektrik elektronik mühendisliği ne tamamlamak istiyorum hem okuduğum yüksek okulun derslerini sayacak hemde yoklama sıkıntısı olmayacak 2 nci öğretim mühendisliği bitirebileceğim bir alternatif üniversite var mı acaba bilen varsa yardımcı olursa çok müteşekkir olurum

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