Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ekim 2023 21:26
Kıta komutanlığı olmayan uygun yerde görev yapar kararı

Merhaba bana sağlık kurulu bu kararı verdi. Tayin subayı genel atamalara kadar yerinde beklersin seni ikmal Asb yaparız dedi şuan bl.Asb olarak görev yapıyorum rütbem Kd.Üçvş. Sınıf değiştirme şansım olsa hem garnizon sürem artacak şuan piyade olduğumdan hem somut değiştirme gibi komutanlık emrine almıyorlar hemde bu sene şark görevi var bu konuda bilgisi olan var mı yapılabilecek bişey var ise yardımcı olursanız sevinirim şimdiden herkese teşekkür ederim.

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