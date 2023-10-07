Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2023 21:28
İNFAZ KORUMA MEMURU GÜVENLİK SORUŞTURMASI

arkadaşlar merhabalar yaklaşık 2 sene önce bir kadınla kavgaya karıştım ve polis bana 3 ay uzaklaştırma kararı verdi kadın beni şikayet etti ama mahkeme kavuşturmaya yer yok diye tarafıma tebliğ gönderdi almış olduğum uzaklaştırma kararı güvenlik soruşturmasında bir problem yaratır mı ?

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