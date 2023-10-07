Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2023 22:49
il dışı gecici görevlendirme
sağlık bakanlığında 2 yıldır calısan hemşireyim toplu kadro ile kadroya gectim bi kaç aylığına dahi olsa il dışı görevlendirme isteyebilirmiyim onaylanma durumu olur mu?

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