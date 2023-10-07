Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ekim 2023 23:17
İzinsiz dersten çıkan öğrenci

Özel bir meslek lisesinde öğretmenim.Dersim branş dersi diye önemsemiyorlar.Dinleyen 4 5kişi anca var.Bu sınıfta okulu bırakmaya çalışan bir öğrenci var.Babası bırakmasını istemiyor.Geçen hafta zilin çalmasına 5 dakika kala tuvalete gitmek istedi.İdarede gönderme diyor.Çıkarsan yok yazarım dedim.Çıkti,bende yok yazdım.Bu haftada aynı şeyi yaptı.Değisik bir çocuk.Bagira bağıra konuşuyor.Sanirim okuldan atılmak için yapıyor.Nasil ilerlememi tavsiye edersiniz?Ona izin versem diğerleri de tuvalete gitmek isteyecek.

Çok Yazılan Konular

İyi bir Kiracı seçmenin yolları ?Haysiyetli Ev sahibi bulmanın zorluğuBence Rotasyon HazırlığıRotasyona hazırlıklı mıyız Subay-ÖğretmenSabahçı Ortaokul Öğlenci İlkokul Olan Bir Kurumda İdarecilikMazot 40 Lira mutlu musunuz !!!Neyi bekliyoruz hocam ?Bir Sınıfta Kaç Tane Kaynaştırma Öğrencisi Bulunabilir.Fikri olan, yol gösterebilir mi ?

Sözlük

tuz terapisi 1 imdi kelimesi 1 keşkek 2 pazar arabası 1 gora otorten 1 sinek mantarı 1 kısa paça dar pantolon 1 güne bir söz bırak 4 şarkılarda geçen ağır sözler 1 Maşallah 1

Son Haberler

Çalıştığı işyerine kiraya verdiği araçta kalp krizi geçirme iş kazası mıdır?Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a veda: Erken ayrıldığım için özür dilerimİsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybettiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarıAK Parti'de yeni MYK belli oldu

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.