Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ekim 2023 00:23
Memurun hayat boyu 1 yıllık aylıksız izin hakkı hk.

Herkese merhaba. Bilindiği üzere memura DMK'nin 108/E maddesi kapsamında hayat boyu kullanabilecekleri 6 ay + 6 ay olmak üzere toplamda 1 yıllın ücretsiz izin hakkı tanınmıştır; ancak kanunda sözleşmeli/kadrolu ayrımı yapılmamıştır. Yaptığım araştırmalarda kesin bilgiye de ulaşamadım. Bu izin hakkından sözleşmeli personeller faydalanabilir mi? Kesin bilgisi olan var mı?

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