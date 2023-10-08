Ders ücretlerinin gerçekten cüz?i miktarda olması meselesi ?

Dışarıda normal bir restaurantta yarım tavuk dürüm fiyatına olması eğitimcilere verilen durumu gösteriyor. Bakınız "ek ders ücreti" demiyorum "ders ücreti" diyorum. Çünkü ücretli veya fahri öğreticiler sadece ders ücreti alıyorlar. Bugünün şartlarında en az 150 TL'ye yakın olması gerek ders ücretlerinin 63 tl olması kabul edilebilir değil. Zaten bunun dezavantajlarını bu dönem başlarında okul yöneticileri fazlasıyla müşahede ediyor. Yorum sizlere kalmış

Dışarıda normal bir restaurantta yarım tavuk dürüm fiyatına olması eğitimcilere verilen durumu gösteriyor. Bakınız "ek ders ücreti" demiyorum "ders ücreti" diyorum. Çünkü ücretli veya fahri öğreticiler sadece ders ücreti alıyorlar. Bugünün şartlarında en az 150 TL'ye yakın olması gerek ders ücretlerinin 63 tl olması kabul edilebilir değil. Zaten bunun dezavantajlarını bu dönem başlarında okul yöneticileri fazlasıyla müşahede ediyor. Yorum sizlere kalmış