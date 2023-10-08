Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ekim 2023 01:13
hakim savcıların eş durumu mazereti

merhaba, ben Ankara'da akademisyenim nişanlım savcı. Eş durumu mazereti vereceğiz. Göreve başlayalı 1 yıl olmadı mazeret verebilmesi için bir yılı doldurması mı gerekiyor ? Eşi akademisyen olup yakın tarihlerde Ankara ve ilçelerine gelen tanıdığınız var mı, HSK'nın güncel tutumu nedir acaba ? net bir bilgiye ulaşabilmek pek mümkün değil malum..


Ahetab21
Aday Memur
08 Ekim 2023 02:19

HSK, eşi akademisyen olan HS'lere gereken kolaylığı sağlıyor. 1 yıla bakmıyor ancak doğu görevi varsa onu bitirmesinde fayda olacağı düşüncesindeyim.

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