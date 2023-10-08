KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


08 Ekim 2023 03:45
Pomem evlilik cuzdani

Belki bilgiisi olan vardir. Evlilik cuzdanim kayip 9 yillik evlilikte tasinmalar cocuklar vs derken cuzdan bir sekilde kayboldu. Nufus müdürlüğü sadece pasaport cikarirken yenilenir haricinde bir yenileme yapmıyoruz deyip geri cevirdi. Ne yapmak lazim basina gelen bilen eden var mi

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