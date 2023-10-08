KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


08 Ekim 2023 03:51
Akyurt pomem gecici kayit

Akyurt pomemin gecici kaydini da oraya yaptiracagiz oyle degil mi ? Benim sonuc belgesinde mersin falan yazmiyor planlanan yer akyurt yaziyor sadece , kafam cok karisti mersine mersin yazanlar mi gidecek , yani onlarin sonuc kagidinda oyle mi yaziyor onu da bilmiyorum

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