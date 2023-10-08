Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ekim 2023 05:36
Paramedik becayiş

Niğde Ulukışla devlet hastanesi acil birimi

4bli paramedik kadrolu. Gaziantep değerlendirilir.

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