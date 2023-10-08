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Editörler : oto-danisman-expert


08 Ekim 2023 07:59
Ankarada kısa süre oda kiralama
3-13 Kasım tarihleri arasında müfettişlik sınavım için ankarada bulunacağım, Bahçelievler civarında ya da merkezi bir noktada o tarihlerde evini, odasını kiralamak isteyen varsa lütfen yazsın, iletişim numaram 05326001173

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