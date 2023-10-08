Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Ekim 2023 08:04
Meslekten Atılma.

İyi günler. Vakti zamanında sınıf değiştirmiş ve maluliyet hakkı saklı olan bir personel, 15 sene zorunlu hizmet süresini tamamlamadan evvel YDK marifetiyle meslekten atılırsa emeklilik hakkı ne olur?

Çok Yazılan Konular

Eylül atamaları hk.tsk subay sağlık yönetmeliğiPeriyodik MuayeneTSK Sağlık Yönetmeliği PsikiyatriSoruSinif degisikligiKıta Komutanlığı Olmayan Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar Raporu

Sözlük

kromozom 1 tevriye 1 tevafuk 1 horasan 1 Maşallah 1 hava koridoru 1 efrasiyab 1 banka dolandırıcılığı 1 bayağı 1 tuz terapisi 1

Son Haberler

Akşener'den İsrail ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin açıklamaHipertansiyona karşı yeni umutAydın'da bir kişi otel odasında ölü bulunduAK Parti MYK listesinde Fatma Betül Sayan Kaya'da yer aldıAlmanya da doğal gaz istiyor

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.