Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ekim 2023 10:44
Ek ders

Arkadaşlar sözleşmeli personelin ek dersi yattı. Kadrolununki yatmadı. Bunun nedeni ne olabilir? Teşekkürler


enesmarmara
Memur
08 Ekim 2023 12:10
Sözleşmelileri İlçe Milli Eğitim yapar. Daha önce yaptıysa ondan yatmıştır. Okul kaynaklı bir gecikme olabilir sizde.
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