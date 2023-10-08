KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


08 Ekim 2023 11:22
Kpss olmadan Yds ataması alan yerler var mı?

Kpss sınavına girmedim ama yds'ye gireceğim. Sadece yds puanıyla alan yerler var mı?

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