PS5 üyelikler hakkında.

selamlar. PS5 satin aldım yeni. ücretli üyelik aldığım zaman istediğim oyunu oynayabiliyormuyum. digital versiyonu aldım. ücretli üyeliğin bana sağladığı fayda nedir merak ettiğim bu. deneme sürümlerini 5 saat oynayabilme vs yazıyor ama bana bir faydasi olmaz bunun ücret vererek

selamlar. PS5 satin aldım yeni. ücretli üyelik aldığım zaman istediğim oyunu oynayabiliyormuyum. digital versiyonu aldım. ücretli üyeliğin bana sağladığı fayda nedir merak ettiğim bu. deneme sürümlerini 5 saat oynayabilme vs yazıyor ama bana bir faydasi olmaz bunun ücret vererek