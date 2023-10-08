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Editörler : Lanet


08 Ekim 2023 12:38
PS5 üyelikler hakkında.
selamlar. PS5 satin aldım yeni. ücretli üyelik aldığım zaman istediğim oyunu oynayabiliyormuyum. digital versiyonu aldım. ücretli üyeliğin bana sağladığı fayda nedir merak ettiğim bu. deneme sürümlerini 5 saat oynayabilme vs yazıyor ama bana bir faydasi olmaz bunun ücret vererek

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