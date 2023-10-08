Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


08 Ekim 2023 13:20
GSB YYP 6. GRUP

merhaba puanım 79 nereyi yazsam neresinin gelme ihtimali daha kolay olur yazmayı düşünen başka arkadaşlar varmı ( KADIN grubu için soruyorum )

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