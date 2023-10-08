Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro



Becayiş istiyor
08 Ekim 2023 14:12
Engelli tayini

Arkadaşlar ocak ayında sözleşmeli tıbbi sekreter olarak atandım

İki ay önce saglik kurulu raporuna başvurdum

Akdeniz talesemi taşıyıcı ve diyabet den %41 rapor aldım .

Sozlesmeli saglik bakanligi personeliyim bu raporla tayin talebinde bulunsam olumlu sonuçlanır mi?

Arkadaşlarım sonradan engelli olduğum icin ve engelli memur kadrosundan atanmadığım için tayin etmezler diyor.

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