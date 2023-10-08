kadrolu ikm yedek subay

arkadaşlar yakın zamanda askere gidicem kadrolu infaz koruma memuruyum.Yedek subay tercihi işaretlicem eğer ki çıkarsa bu durum nasıl oluyor subaylık süresi bitince geri işe başlamamda sıkıntı çıkarır mı?

arkadaşlar yakın zamanda askere gidicem kadrolu infaz koruma memuruyum.Yedek subay tercihi işaretlicem eğer ki çıkarsa bu durum nasıl oluyor subaylık süresi bitince geri işe başlamamda sıkıntı çıkarır mı?