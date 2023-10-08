Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ekim 2023 14:20
kadrolu ikm yedek subay
arkadaşlar yakın zamanda askere gidicem kadrolu infaz koruma memuruyum.Yedek subay tercihi işaretlicem eğer ki çıkarsa bu durum nasıl oluyor subaylık süresi bitince geri işe başlamamda sıkıntı çıkarır mı?

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