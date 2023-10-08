KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ekim 2023 14:25
gsb koruma ve güvenlik
merhabalar eşim burdura gsb koruma ve güvenlik olarak atandı 16.10.2023 tarihinde evrak teslimi başlıyor. iş başı yapmadan becayiş yapılabiliyormu. birde güvenlik soruşturması nekadar sürer bilgisi olan varmı. teşekkür ederim.

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