Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
08 Ekim 2023 14:34
Esim sürekli işçi

Arkadaşlar ben 4bli sözleşmeli tıbbi sekreterin goreve baslayali 10 ay oldu

Eşim hastanede surekli işçi Temizlik Personeli.

Iki ay sonra 1 yıl doldugunda

Eş durumundan tayin isteyebilirmiyim.

Hastanede arkadaslar eşimin Temizlik Personeli olduğunu kamu görevlisi memur olmadığı için bir yılda tayin isteyemezsin diyor.

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