KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Ekim 2023 15:47
Sgk büro petsoneli yaş şartı

Merhaba arkadaşlar. Okuduğum kadarıyla sgk buro personeli için yaş şartı yok. Değil mi?

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