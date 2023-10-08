Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ekim 2023 15:56
Mülakata İzin
merhaba arkadaşlar sorum şu bir kurumda memur olarak çalışıyorsak başka bi istediğimiz kurumun mülakatına çağrıldığımızda herhangi bir mazeret yıllık iznimiz yoksa hafta içi olacak bu mülakata gitme durumu hakkında müdür izin vermek zorunda mı izin vermezse neler yapılır lütfen bilgi verir misiniz

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