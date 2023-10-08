Mülakata İzin

merhaba arkadaşlar sorum şu bir kurumda memur olarak çalışıyorsak başka bi istediğimiz kurumun mülakatına çağrıldığımızda herhangi bir mazeret yıllık iznimiz yoksa hafta içi olacak bu mülakata gitme durumu hakkında müdür izin vermek zorunda mı izin vermezse neler yapılır lütfen bilgi verir misiniz

merhaba arkadaşlar sorum şu bir kurumda memur olarak çalışıyorsak başka bi istediğimiz kurumun mülakatına çağrıldığımızda herhangi bir mazeret yıllık iznimiz yoksa hafta içi olacak bu mülakata gitme durumu hakkında müdür izin vermek zorunda mı izin vermezse neler yapılır lütfen bilgi verir misiniz