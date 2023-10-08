Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ekim 2023 16:27
Doğu görevi

Merhaba arkaşlar dün itibariyle tam dört yılım doldu.Doğu görevimi tamamlamış oldum.Herhangi bir evrak işlemi oluyor mu , doğu görevini tamamladığım için ilçe milli eğitime vs gitmem gerekiyor mu?


Cirixus
Aday Memur
08 Ekim 2023 16:30

Dogu gorevi diye bir sey yok. Zorunlu hizmet gorevi var. Ben istanbulda hallettim. Dogu mu burasi?


Ahmet Kaleli
Şef
08 Ekim 2023 17:06

hocam mebbis-kişisel bilgiler-kimlik bilgileri, zorunlu hizmeti:tamamladı yazması lazım, yazmıyorsa hafta içi ilçeye gidin benim zorunlu hizmetim tamamlandı yazmıyor deyin tek tıkla düzeltirler, okulla uğraşma zaman kaybı olur

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