Yeni Doçentlik Kriterlerindeki Kitap Maddesi

Hocalarım merhabalar, güncellenen doçentlik kriterlerine yönelik sizlere danışmak istediğim bir husus var. Filoloji alanı özelinde yazıyorum ancak genel bir soru. Malumunuz kitap yazmak filoloji ve diğer birçok alanda zorunluluk halini aldı güncellemelerle birlikte. Ancak Kitap maddesinin altına şöyle bir not düşmüşler, biraz kafa karıştırıcı:

"Bu madde kapsamında sadece ders kitabı dışındaki özgün bilimsel kitaplar ... puanlanabilir."

"Ders kitabı dışındaki" ibaresi özellikle dikkate almamız gereken bir ibare mi? Yazmayı planladığım konu çalıştığım alan itibariyle oldukça genel bir konu ve ders kitabı olarak kullanılabilir nitelikte, bu bağlamda kafam karıştır. Bilen hocalarım yardımcı olabilirse çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.