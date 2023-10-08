3. şark kurtulma ve Batı tayin

tamam da kardeş ben de deprem bölgesindeydim tayın hakkı tanıdılar istediğin ile.ben kendi evim hasar aldı çıktım gittim .sen niye gitmedin

tamam da kardeş ben de deprem bölgesindeydim tayın hakkı tanıdılar istediğin ile.ben kendi evim hasar aldı çıktım gittim .sen niye gitmedin