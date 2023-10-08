Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ekim 2023 19:27
3. şark kurtulma ve Batı tayin

Merhaba, daha önce batı olan Deprem ilinde 3. şark görevi yapmaktayım. 2 yıldır buradayım. 13 yıldır meslekteyim 1 yıl ara vermek sureti ile toplam 10 yılımı şarkta geçirmiş oluyorum ve devam ediyor bu süre. 1,5 yıldır psikolojik tedavi nedeni ile silahsız görev yapıyorum. Deprem sonrasında Kütük olmayan Kayseri iline; 3. şark görevi yaptığımı, tedavi görmemi ve deprem nedenleri tayin talebinde bulunmama rağmen olumsuz geldi. manevi açıdan bitik durumdayım, bulunduğum il de maaşımın yarısı kiraya gidiyor. maddi açıdan da sıfırı tükettim. ne çalıştığımdan ne yaşadığımdan birşey anlıyorum. bu hayatın benim içn hiç bir anlamı kalmadı. Kayseri ilinde başımızı sokup biz rahatlatacak atadan kalma miras bir evimiz var ama gidemiyoruz. Ankaraya görüşe gidenlerin hepsi eli boş geldi. mevzuatı okudum ama bir çıkar yol bulamadım. İnsanlar 2. şarkı yapmazken bana zorla 3. yaptırılıyor. Dayımızda yok kimsemizde yok. Varmı bir çıkar yol bilen yardımcı olacak.


Movistarr
Aday Memur
08 Ekim 2023 19:31

Öncelikle geçmiş olsun kardeşim. maalesef bu teşkilatta adamın yoksa 3 de yaparsın 4 de hatta ömrün yeterse 5 bile. Organize işler flmindeki bir repliğe benzetiyorum teşkilat " tabutun içindekiler ve onu taşıyanlar" bizim gibi kimsesizler tabutu taşır, dayısı olanlarda bizi istediği yere taşıtır. İnş kurtulursun


Movistarr
Aday Memur
08 Ekim 2023 19:33

ha bu arada 2. şark iptal diye kıçını yırtan arkadaşlarda okursa biraz feyz alır :)


sımseeekk
Memur
08 Ekim 2023 20:54
tamam da kardeş ben de deprem bölgesindeydim tayın hakkı tanıdılar istediğin ile.ben kendi evim hasar aldı çıktım gittim .sen niye gitmedin
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