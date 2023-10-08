Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ekim 2023 19:58
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliliği!

Hocalarım merhabalar,

Eşim mazeret ile yaşadığım ile geldi. Fakat il milli eğitim müdürlüğü ev adresine göre değil iş adresine göre tayin hakkı tanımaktadır. Öğrendik ki başkaca büyük şehirler iş adresi mi ev adresi mi diye sormaktadırlar. Hal böyle olunca da iş adresim etrafında baya uzak bir okula verdiler. Bu durumda atamanın iş adresine göre değil ev adresine göre yapılması gerektiğine ilişkin dava açan, idari işlemin iptaline ilişkin dava açan oldu mu?

Konu hakkında bilgisi olan arkadaşları bilgilerini paylaşmaları için davet ediyorum. Teşekkürler.


Cirixus
Aday Memur
08 Ekim 2023 20:42

Sizin iş yerinize yakınsa birlikte gider gelirsiniz iste. İyi degil mi? Evin önü mü olsun illa :)

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