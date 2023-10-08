Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ekim 2023 20:44
sendika?
doğru mu

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Emekli Memura Seyyanen Zam Konusu.Emekli ikramiyesi KİRA ZAMMIHeryere özel harekatEgm Fetö idari soruşturmaPolis Özel Harekatailesinde memurluktan ihraç olan bir kişi memur olabilir mi

Sözlük

tevafuk 1 sanrı 1 keşkek 2 Bugün olanlar 2 Kendin olmaya cesaret etmek 1 kısa paça dar pantolon 1 sözlükte rastgele yazmak 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 memurlar.net haberleri 1 pazar arabası 2

Son Haberler

Edirne'de 1 ton ciğer dağıtıldı, vatandaşlar metrelerce kuyrukta beklediABD basını duyurdu: İsrail'e savaş gemileri ve uçak desteğiEdirne'de bacanak dehşeti: 1 ölü, 1 yaralıBakan Özhaseki deprem bölgesindeki il müdürleriyle bir araya geldi3 gündür kayıp olarak aranıyordu... Kayalıklarda ölü bulundu

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.