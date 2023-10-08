KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Ekim 2023 20:55
Merkezi atama

Arkadaşlar merhaba, sizce iibf puanları merkezide kaç puanlara düşer? Düz 80 puani görür mü acaba?

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