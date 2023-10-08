Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


08 Ekim 2023 21:42
ASHB Veznedar mı, Taşınır Kayıt Yetkilisi mi ?
Yeni atandığım kurumda döner sermaye/veznedarlık ve Taşınır kayıt yetkilisi unvanları boş. Kuruma bir tek ben atandım. iki unvanda ihtiyaç hasıl. müdür seçme hakkını bana bıraktı. iki unvandan hangisini seçmeliyim? bu unvanlarda çalışanların fikirlerine ihtiyacım var, teşekkürler

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