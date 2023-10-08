Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


08 Ekim 2023 22:01
bakanlık kadın memur kılık kıyafet yardım

Merhaba arkadaşlar, ben MSB'ye sivil memur olarak atandım. Şuana kadar kamuda hiç görev yapmadığım için kılık-kıyafet hakkında pek bilgim yok. Günlük hayatta tamamen spor, kot vb. giydiğim için -ayrıca tesettürlüyüm ve 23 yaşımdayım- bakanlıkta sorun yaşamaktan korkuyorum. Taşlamasız düz siyah kot vb. giyebilirsin çok sıkıntı yapmazlar dediler fakat MSB ciddi bir kurum olduğu için inandırıcı gelmedi. Bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi özellikle tesettürlü kadınlar ne tarz giyiniyor?

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