Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ekim 2023 22:10
Aydın çalışma sistemi hakkında bilgi...

Merhaba mazeret atama dönemin de tayinim İst dan Aydın iline çıktı ilk ve orta okulda okuyan 2 çocuğum var.merkez de birakirlarmi.ekipler ve polis merkezleri kadro,çalışma sistemi v.s hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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