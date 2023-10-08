Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ekim 2023 22:30
İnfaz koruma ve polis okulu

Merhaba değerli arkadaşlarım size bir konu ile ilgili bir sorum olacak bu konu hakkında bilen birisinin yardımına ihtiyacım var. İKM için evrak teslim edeceğim ve aynı zamanda polis okulunda eğitime gideceğim polis okulunda durumum kesinleşene dek infaz koruma için feragat yazmadığım müddetçe bana herhangi bir yaptırımı vs var mıdır ? Yani özetle polis okuluna gitmeden önce infaz koruma evraklarımı teslim ettim diyelim. polislik kesinleşince infaz koruma memurluğu için feragat yazabiliyor muyum? sonuçta henüz infaz koruma için imzaladığım bir sözleşme yok. Garantiye almak adına polis okulunda sağlık raporumun sonuçlarına bakarak yolumu çizmek istiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim...

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