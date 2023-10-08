KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


08 Ekim 2023 22:34
İKM ve Polis okulu

Polis okulundaki sağlık raporum kesinleşene dek infaz koruma için gerekli ve teslim edilmesi gereken evrakları teslim ettim diyelim polis okulunda sağlık raporumda veya intibakta bir sorun çıkmadığında infaz koruma memurluğu için feragat yazmak istiyorum. Bunun bana herhangi bir yaptırımı var mıdır ? İnfaz koruma için herhangi bir sözleşme ve görev başı ile ilgili bir kağıt vs imzalamadım. Feragat edebiliyor muyum evraklarımı göndermiş olmama rağmen bunu merak ediyorum kafam karıştı. Yardımınızı bekliyorum...

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