İLÇE ZUMRESİ

Merhabalar arkadaşlar. Benim görev yaptığım meslek lisesinde 3 öğretmeniz. İlçede ise alan olarak tekiz.Başka okulda yok yani. Size sorum şu olacak; Beni ilçe zümre başkanı yaptı ilçe mem. Hatta ilçe zümre toplantı tutanağı istedi. Ben tek alan olunca ilçe zümresi yapılmaz diye biliyorum. Kaldıki tek başıma neyin ilçe kararını alabilirim. İlçe zumresini yapmak ve ile/il toplantılarına katılmak zorunda mıyım? Resmi yazı ile aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler

Merhabalar arkadaşlar. Benim görev yaptığım meslek lisesinde 3 öğretmeniz. İlçede ise alan olarak tekiz.Başka okulda yok yani. Size sorum şu olacak; Beni ilçe zümre başkanı yaptı ilçe mem. Hatta ilçe zümre toplantı tutanağı istedi. Ben tek alan olunca ilçe zümresi yapılmaz diye biliyorum. Kaldıki tek başıma neyin ilçe kararını alabilirim. İlçe zumresini yapmak ve ile/il toplantılarına katılmak zorunda mıyım? Resmi yazı ile aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler