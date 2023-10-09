Karter tapası yağ kaçağı

merhaba arkadaşlar bugün aracımın altına eğilip baktığımda Karter kısmımda aşırı derecede yağ terlemesi gördüm , dikkatlice video felan çektim , yağın Karter tapasında yoğunlaştığını ve oradan sızıp etrafa yayıldığını farkettim , araç 90 binde 2017 Jetta benzinli , bunun en sağlıklı çözümü nedir ? Lütfen bilgilendirir misiniz , hassas olduğum bir konu yağ kaçağı , bir daha aynı olayı yaşamamak adına ne yaptırmam gerekiyor ? bazı forum sitelerinde düzen tutmaz felan deniliyor komple Karteri değiştirmeye gerek var mı

merhaba arkadaşlar bugün aracımın altına eğilip baktığımda Karter kısmımda aşırı derecede yağ terlemesi gördüm , dikkatlice video felan çektim , yağın Karter tapasında yoğunlaştığını ve oradan sızıp etrafa yayıldığını farkettim , araç 90 binde 2017 Jetta benzinli , bunun en sağlıklı çözümü nedir ? Lütfen bilgilendirir misiniz , hassas olduğum bir konu yağ kaçağı , bir daha aynı olayı yaşamamak adına ne yaptırmam gerekiyor ? bazı forum sitelerinde düzen tutmaz felan deniliyor komple Karteri değiştirmeye gerek var mı