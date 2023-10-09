Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


09 Ekim 2023 00:35
Karter tapası yağ kaçağı
merhaba arkadaşlar bugün aracımın altına eğilip baktığımda Karter kısmımda aşırı derecede yağ terlemesi gördüm , dikkatlice video felan çektim , yağın Karter tapasında yoğunlaştığını ve oradan sızıp etrafa yayıldığını farkettim , araç 90 binde 2017 Jetta benzinli , bunun en sağlıklı çözümü nedir ? Lütfen bilgilendirir misiniz , hassas olduğum bir konu yağ kaçağı , bir daha aynı olayı yaşamamak adına ne yaptırmam gerekiyor ? bazı forum sitelerinde düzen tutmaz felan deniliyor komple Karteri değiştirmeye gerek var mı

Çok Yazılan Konular

Sözlük

acıyan yer başka acıkan yer başka 1 şarkılarda geçen ağır sözler 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 tevafuk 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 keşkek 2 memurlar.net haberleri 1 Hayaller ve hayatlar 1 saç ektirme 1 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Üniversiteler istifa eden öğretim üyelerini tekrar atamak zorunda mı?9 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları%0.94 Faizli kredi fırsatı!Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybettiArınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.